ｸﾚｰﾝｼｪｱｰｽﾞ･ｻﾞｯｸｽ新中国ETF
KFYP:US
NYSE Arca
29.50
USD
0.87
3.04%
更新日時 2018/09/15
始値
29.03
安値 - 高値 レンジ（日）
29.03 - 29.50
出来高
2,421
前日終値
28.63
52週レンジ
28.42 - 37.45
1年トータルリターン
-10.88%
始値
29.03
安値 - 高値 レンジ（日）
29.03 - 29.50
出来高
2,421
前日終値
28.63
52週レンジ
28.42 - 37.45
1年トータルリターン
-11.29%
年初来リターン
-11.84%
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
29.79
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
2.979
設定日
07/23/2013
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.97%
乖離率52週平均値
-0.64%
ファンドマネージャ
MARK SCHLARBAUM
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.29684
直近配当利回り（税込）
2.01%
経費率
0.71%
3ヶ月トータルリターン
-18.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
601888:CH
中国国旅
|15.30 千
|135.89 千
|4.60
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|605.00
|134.56 千
|4.55
|
603288:CH
佛山市海天調味食品
|13.12 千
|132.72 千
|4.49
|
AVGO:US
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ
|560.00
|131.84 千
|4.46
|
WUBA:US
58同城[58ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ]
|1.65 千
|122.91 千
|4.16
|
600900:CH
中国長江電力
|48.79 千
|112.36 千
|3.80
|
600023:CH
浙江浙能電力
|146.00 千
|107.67 千
|3.64
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.54 千
|104.88 千
|3.55
|
1339:HK
中国人民保険集団
|256.00 千
|104.38 千
|3.53
|
600741:CH
華域汽車系統
|35.30 千
|103.20 千
|3.49
企業概要
クレーンシェアーズ・ザックス新中国ETF（KraneShares Zacks New China ETF）は、ザックス新中国指数の価格および利回りに概ね連動する投資成果を目指すETF。同指数は、中 国中央政府の直近5カ年計画において重要とされる事業を主とする企業のうち、中国本土 、香港、米国で上場する企業株に連動する。
住所Krane Funds Advisors LLC
1270 Avenue of the Americas
Suite 2217
New York, NY 10020
USA
電話番号212 933 0393
Webサイトhttp://kraneshares.com/