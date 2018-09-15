ｺｰﾝ･ﾌｪﾘｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
KFY:US
New York
50.13
USD
0.24
0.48%
更新日時 2018/09/15
始値
49.84
安値 - 高値 レンジ（日）
49.16 - 50.45
出来高
713,795
前日終値
49.89
52週レンジ
36.48 - 68.98
1年トータルリターン
38.20%
始値
49.84
安値 - 高値 レンジ（日）
49.16 - 50.45
出来高
713,795
前日終値
49.89
52週レンジ
36.48 - 68.98
1年トータルリターン
38.20%
年初来リターン
21.15%
株価収益率(PER) (TTM)
17.91
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (USD) (TTM)
2.80
時価総額 (十億 USD)
2.854
発行済株式数 (百万)
56.941
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
1.47
直近配当利回り（税込）
0.80%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Commercial Services
産業サブグループ
Professional Services
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
コーン・フェリー・インターナショナル（Korn/Ferry International）は、グローバル人材管理会社。北米・中南米、アジア太平洋、欧州、中東、アフリカの各地域で事業を展 開。人材の引ききつけ、確保、能力開発、引き留めなどの分野で顧客企業の向上を支援するサービスやソリューションを提供する。
住所1900 Avenue of the Stars
Suite 2600
Los Angeles, CA 90067
United States
電話番号1-310-552-1834
Webサイトwww.kornferry.com