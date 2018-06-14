Kreon Financial Services Ltd
KFSL:IN
BSE India
3.72
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/06/14
始値
3.72
安値 - 高値 レンジ（日）
3.72 - 3.72
出来高
0
前日終値
3.72
52週レンジ
3.39 - 3.93
1年トータルリターン
3.33%
始値
3.72
安値 - 高値 レンジ（日）
3.72 - 3.72
出来高
0
前日終値
3.72
52週レンジ
3.39 - 3.93
1年トータルリターン
3.33%
年初来リターン
0.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (INR) (TTM)
-0.14
時価総額 (百万 INR)
37.427
発行済株式数 (百万)
10.061
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
2.99
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Financials
業種
Specialty Finance
産業サブグループ
Consumer Finance
この銘柄に関するニュースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
この銘柄に関するプレスリリースは現在ありません。 再度後ほどご確認ください。
企業概要
Kreon Financial Services Ltd. offers lease financing and hire purchase financing services.
住所No. 81B 2nd Main Road
Ambattur Industrial Estate
Chennai, Tamil Nadu, 600058
India
電話番号91-44-4213-8702
Webサイト
-