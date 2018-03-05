GAMMA Alokacji Sektorowych F
KBCASFIZ:PW
Warsaw
118.11
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
前日終値
118.11
52週レンジ
109.20 - 122.90
1年トータルリターン
-2.56%
出来高
42
前日終値
118.11
52週レンジ
109.20 - 122.90
1年トータルリターン
2.62%
基準価額 (NAV) ( 01/31/2017)
111.96
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
8.686
設定日
10/31/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOMASZ KOWALSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
4.83%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|2.50 千
|680.00 千
|6.94
|
LDO:IM
ﾚｵﾅﾙﾄﾞ
|9.50 千
|649.00 千
|6.62
|
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
|1.50 千
|641.00 千
|6.54
|
ACA:FP
クレディ･アグリコル
|9.50 千
|630.00 千
|6.43
|
CS:FP
ｱｸｻ
|5.70 千
|628.00 千
|6.40
|
ABN:NA
ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|5.60 千
|611.00 千
|6.23
|
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
|45.00 千
|580.00 千
|5.92
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|1.44 千
|553.00 千
|5.64
|
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
|2.34 千
|551.00 千
|5.62
|
EA:US
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ
|1.24 千
|534.00 千
|5.45
企業概要
GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniety is a closed-end fund incorproated in Poland.
住所KBC Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA/Poland
Chmielna 85/87 00-805
電話番号+22-581-2332
Webサイトwww.kbctfi.pl