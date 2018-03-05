GAMMA Alokacji Sektorowych F

KBCASFIZ:PW
Warsaw
118.11
PLN
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/05
前日終値
118.11
52週レンジ
109.20 - 122.90
1年トータルリターン
-2.56%
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出来高
42
前日終値
118.11
52週レンジ
109.20 - 122.90
1年トータルリターン
2.62%
基準価額 (NAV) ( 01/31/2017)
111.96
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
8.686
設定日
10/31/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
TOMASZ KOWALSKI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
4.83%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
3.38%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
2.50 千 680.00 千 6.94
LDO:IM
ﾚｵﾅﾙﾄﾞ
9.50 千 649.00 千 6.62
CAP:FP
キャップ・ジェミニ
1.50 千 641.00 千 6.54
ACA:FP
クレディ･アグリコル
9.50 千 630.00 千 6.43
CS:FP
ｱｸｻ
5.70 千 628.00 千 6.40
ABN:NA
ABNｱﾑﾛ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5.60 千 611.00 千 6.23
ISP:IM
ｲﾝﾃｰｻﾞ･ｻﾝﾊﾟｵﾛ
45.00 千 580.00 千 5.92
V:US
ﾋﾞｻﾞ
1.44 千 553.00 千 5.64
ATVI:US
ｱｸﾃｨﾋﾞｼﾞｮﾝ･ﾌﾞﾘｻﾞｰﾄﾞ
2.34 千 551.00 千 5.62
EA:US
ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸ･ｱｰﾂ
1.24 千 534.00 千 5.45
企業概要
GAMMA Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamkniety is a closed-end fund incorproated in Poland.
住所
KBC Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych SA/Poland
Chmielna 85/87 00-805
電話番号
+22-581-2332
Webサイト
www.kbctfi.pl