巨濤海洋石油服務[ｼﾞｭﾀﾙ･ｵﾌｼｮｱ
JUTOF:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CNY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (十億)
1.634
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Oil & Gas Services & Equip
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企業概要
巨濤海洋石油服務［ｼﾞｭﾀﾙ･ｵﾌｼｮｱ･ｵｲﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ］（Jutal Offshore Oil Services Limited）は、石油・天然ガスのオフショア探鉱・生産向け技術サポート会社。石油・天然ガス処理用スキッドの設計、組立、販売も手掛ける。
住所Chiwan Petroleum Building
Shekou Nanshan District
Shenzhen, 518068
China
電話番号86-755-26694111
Webサイトwww.jutal.com