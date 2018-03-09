JPMorgan Taiwan Global Divid

JPTGDTI:TT
10.16
TWD
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.86
1年トータルリターン
5.59%
年初来リターン
-2.40%
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52週レンジ
9.58 - 10.86
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
-2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.16
資産総額 (十億 TWD) ( 01/31/2018)
1.074
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 03/07/2018)
0.034
直近配当利回り（税込）
4.02%
ファンドマネージャ
CHARLENE WU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
22.65 千 40.77 百万 3.80
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
17.12 千 37.42 百万 3.49
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
14.52 千 36.85 百万 3.44
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
7.00 千 31.81 百万 2.97
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
7.53 千 31.22 百万 2.91
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
17.98 千 28.44 百万 2.65
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
275.51 千 25.98 百万 2.42
PFE:US
ファイザー
23.57 千 25.33 百万 2.36
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
15.47 千 24.09 百万 2.25
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
11.46 千 23.08 百万 2.15
企業概要
JPMorgan Taiwan Global Dividend Fund is an open-ended incorporated in Taiwan. The Fund aims to seek long term stable income while diversifying risks. The Fund invests at least 70% of its assets in equity securities and focus on high dividend stocks.
住所
JPMorgan Asset Management (Taiwan)
20F., No.1, Songzhi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City 110,
Taiwan (R.O.C.)
電話番号
886-2-8726 8686
Webサイト
www.jpmrich.com.tw