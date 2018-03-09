JPMorgan Taiwan Global Divid
JPTGDTA:TT
10.99
TWD
更新日時 2018/03/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 11.66
1年トータルリターン
6.91%
年初来リターン
-2.05%
52週レンジ
9.97 - 11.66
1年トータルリターン
7.53%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
10.99
資産総額 (十億 TWD) ( 01/31/2018)
1.074
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
CHARLENE WU
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|22.65 千
|40.77 百万
|3.80
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|17.12 千
|37.42 百万
|3.49
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|14.52 千
|36.85 百万
|3.44
|
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
|7.00 千
|31.81 百万
|2.97
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|7.53 千
|31.22 百万
|2.91
|
RIO:LN
ﾘｵ･ﾃｨﾝﾄ
|17.98 千
|28.44 百万
|2.65
|
VOD:LN
ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|275.51 千
|25.98 百万
|2.42
|
PFE:US
ファイザー
|23.57 千
|25.33 百万
|2.36
|
MS:US
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ
|15.47 千
|24.09 百万
|2.25
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|11.46 千
|23.08 百万
|2.15
企業概要
JPMorgan Taiwan Global Dividend Fund is an open-ended incorporated in Taiwan. The Fund aims to seek long term stable income while diversifying risks. The Fund invests at least 70% of its assets in equity securities and focus on high dividend stocks.
住所JPMorgan Asset Management (Taiwan)
20F., No.1, Songzhi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City 110,
Taiwan (R.O.C.)
電話番号886-2-8726 8686
Webサイトwww.jpmrich.com.tw