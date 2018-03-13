UBS ETF - MSCI Japan Sociall

JPSRIZ:EB
BATS Europe
1,856.00
JPY
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更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
1,856.00
52週レンジ
1,856.00 - 2,256.0
1年トータルリターン
1.85%
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出来高
0
前日終値
1,856.00
52週レンジ
1,856.00 - 2,256.0
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
1.03%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 03/12/2018)
17.475
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
19.0899
直近配当利回り（税込）
2.06%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9433:JP
ＫＤＤＩ
330.80 千 880.92 百万 5.20
6758:JP
ソニー
163.50 千 879.14 百万 5.19
7267:JP
本田技研工業
228.10 千 836.21 百万 4.94
4452:JP
花王
96.60 千 739.38 百万 4.37
9437:JP
ＮＴＴドコモ
266.40 千 724.21 百万 4.28
6752:JP
パナソニック
431.10 千 694.72 百万 4.10
6301:JP
小松製作所
180.20 千 630.34 百万 3.72
4503:JP
アステラス製薬
403.90 千 625.24 百万 3.69
6367:JP
ダイキン工業
48.70 千 569.30 百万 3.36
6981:JP
村田製作所
37.40 千 556.51 百万 3.29
企業概要
The UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf