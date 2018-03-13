UBS ETF - MSCI Japan Sociall
JPSR:SW
SIX Swiss Ex
2,409.0000
JPY
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
2,409.0000
52週レンジ
2,102.0000 - 2,676.0000
1年トータルリターン
8.62%
出来高
0
前日終値
2,409.0000
52週レンジ
2,102.0000 - 2,676.0000
1年トータルリターン
8.62%
年初来リターン
-5.16%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
2,414.58
資産総額 (十億 JPY) ( 03/12/2018)
17.475
設定日
09/30/2015
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
19.0899
直近配当利回り（税込）
1.58%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-5.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|330.80 千
|880.92 百万
|5.20
|
6758:JP
ソニー
|163.50 千
|879.14 百万
|5.19
|
7267:JP
本田技研工業
|228.10 千
|836.21 百万
|4.94
|
4452:JP
花王
|96.60 千
|739.38 百万
|4.37
|
9437:JP
ＮＴＴドコモ
|266.40 千
|724.21 百万
|4.28
|
6752:JP
パナソニック
|431.10 千
|694.72 百万
|4.10
|
6301:JP
小松製作所
|180.20 千
|630.34 百万
|3.72
|
4503:JP
アステラス製薬
|403.90 千
|625.24 百万
|3.69
|
6367:JP
ダイキン工業
|48.70 千
|569.30 百万
|3.36
|
6981:JP
村田製作所
|37.40 千
|556.51 百万
|3.29
企業概要
The UBS ETF - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of this share class is to deliver the performance of the MSCI Japan Socially Responsible 5% Issuer Capped Index (Net Return) and allow intraday trading.
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf