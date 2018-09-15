J.P.ﾓﾙｶﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆ
JPSL:IX
Cboe CXE EU
436.00
GBp
6.00
1.40%
更新日時 2018/09/15
始値
436.00
安値 - 高値 レンジ（日）
436.00 - 436.00
前日終値
430.00
52週レンジ
361.5 - 467.00
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
-0.80%
始値
436.00
安値 - 高値 レンジ（日）
436.00 - 436.00
出来高
494
前日終値
430.00
52週レンジ
361.5 - 467.00
1年トータルリターン
21.48%
年初来リターン
-0.80%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
224.705
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
EIJI SAITO / SHOICHI MIZUSAWA
直近配当額 ( 07/12/2018)
4.9
直近配当利回り（税込）
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.60%
3年トータルリターン
24.79%
5年トータルリターン
-
企業概要
JPモルガン・ジャパン・スモーラー・カンパニーズ・インベストメント・トラスト（JPMorgan Japan Smaller Companies Investment Trust plc）は、英国籍の投資信託。中小型 日 本株への投資を通じて長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com