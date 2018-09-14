JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国短期債ﾌｧﾝﾄ
JPSIHEU:LX
72.42
EUR
0.02
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
72.42 - 74.33
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-1.56%
前日終値
72.45
52週レンジ
72.42 - 74.33
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
72.424
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
740.126
設定日
10/16/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREGG HRIVNAK / SUSAN PAREKH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828XM:GOV
|35.80 千
|35.07 百万
|4.63
|
912828K5:GOV
|32.20 千
|31.61 百万
|4.17
|
912828L9:GOV
|24.20 千
|23.58 百万
|3.11
|
912828L6:GOV
|24.00 千
|23.45 百万
|3.09
|
912828L3:GOV
|23.00 千
|22.52 百万
|2.97
|
912828B3:GOV
|17.50 千
|17.44 百万
|2.30
|
912828J5:GOV
|15.90 千
|15.68 百万
|2.07
|
912828WW:GOV
|15.50 千
|15.37 百万
|2.03
|
912828F6:GOV
|15.00 千
|14.86 百万
|1.96
|
912828N4:GOV
|15.00 千
|14.68 百万
|1.94
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国短期債ファンド（JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel