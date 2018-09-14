JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国

JPSEIAE:LX
115.49
EUR
0.45
0.39%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.95 - 115.85
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
12.30%
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前日終値
115.04
52週レンジ
94.95 - 115.85
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
12.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
115.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.133
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN BAO / DAVID SMALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
533.11 千 89.77 百万 4.67
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
982.41 千 82.28 百万 4.28
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
242.53 千 50.92 百万 2.65
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
46.89 千 48.34 百万 2.51
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
1.67 百万 46.10 百万 2.40
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
155.29 千 46.01 百万 2.39
PFE:US
ファイザー
1.28 百万 44.55 百万 2.32
C:US
シティグループ
594.56 千 43.99 百万 2.29
DIS:US
ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
447.50 千 43.79 百万 2.28
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
36.79 千 40.72 百万 2.12
企業概要
JPモルガン･インベストメント･ファンズ-米国セレクト株ファンド（JPMorgan Investmen t Funds - US Select Equity Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。米国株式市場を上回るトータルリターンを目指す。米国籍の企業または米国を主要事業地域とする中・大規模企業の株式からなるポートフォリオを主な投資対象とする。
住所
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com