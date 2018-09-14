JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国
JPSEIAE:LX
115.49
EUR
0.45
0.39%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.95 - 115.85
1年トータルリターン
22.13%
年初来リターン
12.30%
前日終値
115.04
52週レンジ
94.95 - 115.85
1年トータルリターン
21.01%
年初来リターン
12.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
115.49
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
2.133
設定日
05/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN BAO / DAVID SMALL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|533.11 千
|89.77 百万
|4.67
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|982.41 千
|82.28 百万
|4.28
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|242.53 千
|50.92 百万
|2.65
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|46.89 千
|48.34 百万
|2.51
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|1.67 百万
|46.10 百万
|2.40
|
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
|155.29 千
|46.01 百万
|2.39
|
PFE:US
ファイザー
|1.28 百万
|44.55 百万
|2.32
|
C:US
シティグループ
|594.56 千
|43.99 百万
|2.29
|
DIS:US
ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ
|447.50 千
|43.79 百万
|2.28
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|36.79 千
|40.72 百万
|2.12
企業概要
JPモルガン･インベストメント･ファンズ-米国セレクト株ファンド（JPMorgan Investmen t Funds - US Select Equity Fund）はルクセンブルク籍のSICAV。米国株式市場を上回るトータルリターンを目指す。米国籍の企業または米国を主要事業地域とする中・大規模企業の株式からなるポートフォリオを主な投資対象とする。
住所European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel