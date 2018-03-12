JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国短期債ﾌｧﾝﾄ
JPSDBAI:LX
107.239
USD
0.018
0.02%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.618 - 108.075
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.36%
前日終値
107.221
52週レンジ
106.618 - 108.075
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
107.239
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
859.876
設定日
01/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN PAREKH / RICK FIGULY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828L4:GOV
|40.00 千
|39.92 百万
|3.98
|
912828XM:GOV
|34.20 千
|34.16 百万
|3.40
|
912828B3:GOV
|33.00 千
|33.08 百万
|3.30
|
912828A3:GOV
|24.00 千
|23.91 百万
|2.38
|
912828L9:GOV
|24.20 千
|23.86 百万
|2.38
|
912828WD:GOV
|23.60 千
|23.56 百万
|2.35
|
912828WW:GOV
|23.00 千
|23.07 百万
|2.30
|
912828K5:GOV
|22.20 千
|21.97 百万
|2.19
|
912828F6:GOV
|22.00 千
|21.90 百万
|2.18
|
912828L3:GOV
|18.00 千
|17.82 百万
|1.78
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国短期債ファンド（JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel