JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国短期債ﾌｧﾝﾄ

JPSDBAI:LX
107.239
USD
0.018
0.02%
更新日時 2018/03/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.618 - 108.075
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
107.221
52週レンジ
106.618 - 108.075
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
107.239
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
859.876
設定日
01/18/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN PAREKH / RICK FIGULY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828L4:GOV
40.00 千 39.92 百万 3.98
912828XM:GOV
34.20 千 34.16 百万 3.40
912828B3:GOV
33.00 千 33.08 百万 3.30
912828A3:GOV
24.00 千 23.91 百万 2.38
912828L9:GOV
24.20 千 23.86 百万 2.38
912828WD:GOV
23.60 千 23.56 百万 2.35
912828WW:GOV
23.00 千 23.07 百万 2.30
912828K5:GOV
22.20 千 21.97 百万 2.19
912828F6:GOV
22.00 千 21.90 百万 2.18
912828L3:GOV
18.00 千 17.82 百万 1.78
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国短期債ファンド（JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com