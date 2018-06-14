JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国短期債ﾌｧﾝﾄ

JPSDBAB:LX
102.438
USD
0.029
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.242 - 103.617
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
102.467
52週レンジ
102.242 - 103.617
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
102.438
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
743.649
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN PAREKH / RICK FIGULY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828B3:GOV
54.00 千 53.92 百万 7.09
912828XM:GOV
34.20 千 33.65 百万 4.43
912828L9:GOV
24.20 千 23.50 百万 3.09
912828K5:GOV
22.20 千 21.71 百万 2.86
912828L6:GOV
17.00 千 16.54 百万 2.18
912828WW:GOV
15.50 千 15.42 百万 2.03
912828F6:GOV
15.00 千 14.80 百万 1.95
912828N4:GOV
15.00 千 14.76 百万 1.94
912828Q3:GOV
15.10 千 14.53 百万 1.91
912828J5:GOV
13.90 千 13.66 百万 1.80
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国短期債ファンド（JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com