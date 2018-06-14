JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国短期債ﾌｧﾝﾄ
JPSDBAB:LX
102.438
USD
0.029
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.242 - 103.617
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
-0.51%
前日終値
102.467
52週レンジ
102.242 - 103.617
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
102.438
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
743.649
設定日
12/15/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
SUSAN PAREKH / RICK FIGULY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.10%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828B3:GOV
|54.00 千
|53.92 百万
|7.09
|
912828XM:GOV
|34.20 千
|33.65 百万
|4.43
|
912828L9:GOV
|24.20 千
|23.50 百万
|3.09
|
912828K5:GOV
|22.20 千
|21.71 百万
|2.86
|
912828L6:GOV
|17.00 千
|16.54 百万
|2.18
|
912828WW:GOV
|15.50 千
|15.42 百万
|2.03
|
912828F6:GOV
|15.00 千
|14.80 百万
|1.95
|
912828N4:GOV
|15.00 千
|14.76 百万
|1.94
|
912828Q3:GOV
|15.10 千
|14.53 百万
|1.91
|
912828J5:GOV
|13.90 千
|13.66 百万
|1.80
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国短期債ファンド（JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。主に資産・モーゲージ担保を含む、固定・変動利付債務証券に投資し、米国ショートデュレーション債券市場を上回るリターンの獲得を目指す。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel