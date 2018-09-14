JPﾓﾙｶﾞﾝ-USｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
JPSCCEH:LX
123.30
EUR
0.09
0.07%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.15 - 123.52
1年トータルリターン
18.13%
年初来リターン
9.76%
前日終値
123.39
52週レンジ
105.15 - 123.52
1年トータルリターン
18.23%
年初来リターン
9.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
123.3
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.321
設定日
12/22/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DON SAN JOSE / DANIEL PERCELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
POOL:US
ﾌﾟｰﾙ
|216.36 千
|32.85 百万
|2.71
|
ATR:US
アプターグループ
|257.23 千
|26.38 百万
|2.18
|
TTC:US
ﾄﾛ
|415.91 千
|25.00 百万
|2.06
|
PFGC:US
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾌｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|623.67 千
|22.58 百万
|1.86
|
EHC:US
ｴﾝｺﾝﾊﾟｽﾍﾙｽ
|283.06 千
|20.96 百万
|1.73
|
PLOW:US
ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
|419.44 千
|20.21 百万
|1.67
|
ICUI:US
ICUﾒﾃﾞｨｶﾙ
|70.99 千
|20.09 百万
|1.66
|
CTLT:US
ｷｬﾀﾚﾝﾄ
|469.94 千
|19.63 百万
|1.62
|
CCMP:US
ｶﾎﾞｯﾄ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|163.34 千
|19.58 百万
|1.62
|
POR:US
ﾎﾟｰﾄﾗﾝﾄﾞ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ
|422.71 千
|19.08 百万
|1.57
企業概要
JPモルガン・ファンズ－USスモーラー･カンパニー（JPMorgan Funds - US Smaller Companies）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型運用により、米国の法律に基づいて設立・登記された小規模企業の株式と株式関連証券に資産の67％以上を投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel