JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｽﾀｰﾘﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPSBAAG:LX
17.256
GBP
0.047
0.27%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.008 - 17.910
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-3.11%
前日終値
17.303
52週レンジ
17.008 - 17.910
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-3.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
17.256
資産総額 (百万 GBP) ( 09/14/2018)
58.960
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
IAIN T STEALEY / LINDA RAGGI
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.10%
企業概要
JPモルガン・ファンズ－スターリング・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中程度のリスクに基づく リターンの提供を目指す。主に英ポンド建て固定・変動利付証券に投資する。英ポンドに連動する、またはヘッジ付きの通貨建て債券にも一部投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel