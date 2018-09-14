JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝﾄﾞ:ｼｽﾃﾏﾃｨｯｸ･ｱﾙﾌｧ
JPSAIHA:LX
13,276.00
JPY
12.00
0.09%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
13,262.00 - 14,534.00
1年トータルリターン
-7.81%
年初来リターン
-6.91%
前日終値
13,264.00
52週レンジ
13,262.00 - 14,534.00
1年トータルリターン
-7.70%
年初来リターン
-6.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Derivative
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
13,276
資産総額 (百万 EUR) ( 09/14/2018)
777.569
設定日
02/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
YAZANN ROMAHI / JONATHAN MSIKA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.91%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
JPELXII:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ･ﾘ
|203.37 百万
|203.37 百万
|9.44
|
AN764014:COR
|100.00 千
|100.58 百万
|4.67
|
CPN:US
ｶﾙﾊﾟｲﾝ
|2.26 百万
|28.96 百万
|1.34
|
COL:US
ﾛｯｸｳｪﾙ･ｺﾘﾝｽﾞ
|247.66 千
|28.91 百万
|1.34
|
MON:US
ﾓﾝｻﾝﾄ
|275.47 千
|28.68 百万
|1.33
|
SNI:US
ｽｸﾘｯﾌﾟｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ
|380.42 千
|27.21 百万
|1.26
|
AKRX:US
ｴｲｺｰﾝ
|968.88 千
|27.01 百万
|1.25
|
BRCD:US
ﾌﾞﾛｹｰﾄﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ･ｼｽﾃﾑｽﾞ
|2.56 百万
|25.50 百万
|1.18
|
ABE:SM
ｱﾍﾞﾙﾃｨｽ･ｲﾝﾌﾗｴｽﾄﾙｸﾄｩｰﾗｽ
|1.35 百万
|25.22 百万
|1.17
|
VWR:US
VWR
|752.34 千
|21.41 百万
|0.99
企業概要
JPモルガン・ファンド－システマティック・アルファ（JPmorgan Funds - Systematic Alpha）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。金融市場での値動きパターン を利用し、主に金融デリバティブ商品に投資することで、リスクフリーレートを上回るトータルリターンの提供を目指す。先物、オプション、フォワード契約、スワップ契約に投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel