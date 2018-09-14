JPMorgan Funds - Singapore F
JPSACCI:LX
107.84
USD
0.62
0.58%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.82 - 127.97
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-8.97%
前日終値
107.22
52週レンジ
105.82 - 127.97
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
-8.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Singapore
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
107.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
50.352
設定日
06/29/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STACEY NEO / DESMOND LOH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|368.29 千
|6.16 百万
|10.03
|
OCBC:SP
ｵｰﾊﾞｰｼｰ･ﾁｬｲﾆｰｽﾞ銀行
|693.83 千
|6.06 百万
|9.87
|
UOB:SP
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ｵｰﾊﾞｰｼｰｽﾞ銀行
|332.85 千
|6.01 百万
|9.80
|
ST:SP
ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾃﾚｺﾑ
|1.95 百万
|5.37 百万
|8.74
|
JS:SP
ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|60.80 千
|2.55 百万
|4.15
|
JM:SP
ｼﾞｬｰﾃﾞｨﾝ･ﾏｾｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|35.80 千
|2.29 百万
|3.74
|
CIT:SP
ｼﾃｨ･ﾃﾞﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾂ
|230.80 千
|2.19 百万
|3.57
|
KEP:SP
ｹｯﾍﾟﾙ
|387.30 千
|2.13 百万
|3.47
|
GENS:SP
ｹﾞﾝﾃｨﾝ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ
|2.19 百万
|1.96 百万
|3.19
|
THBEV:SP
ﾀｲ･ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
|2.71 百万
|1.95 百万
|3.18
企業概要
JPM Funds - Singapore Fund is an open-end investment Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in companies listed on the stock exchange of Singapore or in companieslisted elsewhere but which trade with or invest significantly in Singapore.
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel