J.P.ﾓﾙｶﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆ
JPS:LN
London
431.00
GBp
7.00
1.60%
更新日時 0:35 JST 2018/06/15
始値
430.00
安値 - 高値 レンジ（日）
429.00 - 434.00
前日終値
438.00
52週レンジ
354.00 - 468.00
1年トータルリターン
19.56%
年初来リターン
-1.37%
始値
430.00
安値 - 高値 レンジ（日）
429.00 - 434.00
出来高
15,393
前日終値
438.00
52週レンジ
354.00 - 468.00
1年トータルリターン
20.66%
年初来リターン
-1.37%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
502.3
資産総額 (百万 GBP) ( 02/28/2017)
224.705
設定日
04/11/2000
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-12.80%
乖離率52週平均値
-11.32%
ファンドマネージャ
EIJI SAITO / SHOICHI MIZUSAWA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.42%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
20.39%
5年トータルリターン
20.40%
企業概要
JPモルガン・ジャパン・スモーラー・カンパニーズ・インベストメント・トラスト（JPMorgan Japan Smaller Companies Investment Trust plc）は、英国籍の投資信託。中小型 日 本株への投資を通じて長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。
住所JPMorgan Asset Management (UK) Ltd
60 Victoria Embankment
London, EC4Y 0JP
United Kingdom
電話番号44-207-742-6000
Webサイトam.jpmorgan.com