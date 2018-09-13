ｼﾞｬﾔ･ﾊﾟﾘ･ｽﾁ-ﾙ
JPRS:IJ
Indonesia
228.00
IDR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/13
始値
208.00
安値 - 高値 レンジ（日）
208.00 - 228.00
出来高
600
前日終値
228.00
52週レンジ
126.00 - 380.00
1年トータルリターン
67.65%
始値
208.00
安値 - 高値 レンジ（日）
208.00 - 228.00
出来高
600
前日終値
228.00
52週レンジ
126.00 - 380.00
1年トータルリターン
67.65%
年初来リターン
76.74%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (IDR) (TTM)
-10
時価総額 (十億 IDR)
171.000
発行済株式数 (百万)
750.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
0.61
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Materials
業種
Iron & Steel
産業サブグループ
Steel Producers
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企業概要
ジャヤ・パリ・スチール（PT Jaya Pari Steel Tbk）は鉄鋼メーカー。主な製品は、鋼板、丸鋼、平鋼など。同社は、国内、およびヨーロッパ、アジア、オーストラリアを含む国外で製品を販売する。
住所Jl Margomulyo No.4
PO Box 1092
Tandes, Surabaya, 60186
Indonesia
電話番号62-31-749-0940
Webサイトwww.jayaparisteel.co.id