企業概要

日本プライムリアルティ投資法人は、不動産および不動産信託受益権を投資対象とし 資産運用を行う不動産投資信託（日本版ＲＥＩＴ）である。主にオフィスや商業施設 への投資を行う。 資産運用会社: 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント