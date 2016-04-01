日本ﾌﾟﾗｲﾑﾘｱﾙﾃｨ投資法人
JPRRF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
3,270.00
出来高
0
前日終値
3,270.00
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (千)
923.000
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
3.99%
セクター
Financials
業種
Real Estate
産業サブグループ
REIT
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企業概要
日本プライムリアルティ投資法人は、不動産および不動産信託受益権を投資対象とし 資産運用を行う不動産投資信託（日本版ＲＥＩＴ）である。主にオフィスや商業施設 への投資を行う。 資産運用会社: 株式会社東京リアルティ・インベストメント・マネジメント
住所1-4-16 Yaesu
Chuo-Ku, 103-0028
Japan
電話番号81-3-3231-1051
Webサイトwww.jpr-reit.co.jp
- Satoshi Ohkubo Executive Officer
- Masato Denawa Supervisory Director
- Nobuhisa Kusanagi Supervisory Director
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