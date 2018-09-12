ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ･ｴﾅｼﾞｰ
JPR:AU
ASE
0.04
AUD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/12
出来高
36,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.11
出来高
36,000
前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.11
年初来リターン
-61.00%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (AUD) (TTM)
-0.03
時価総額 (百万 AUD)
5.982
発行済株式数 (百万)
153.378
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
8.82
直近配当利回り（税込）
-
セクター
エネルギー
業種
Oil, Gas & Coal
産業サブグループ
Exploration & Production
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企業概要
ジュピター・エナジー（Jupiter Energy Limited）は石油探鉱・生産会社。カザフスタンで石油・ガスの探鉱および開発に携わるほか、石油・ガス鉱区の評価開発および生産を手掛ける。
住所Level 2, 23 Barrack Street
Perth, WA 6000
Australia
電話番号61-8-9322-8222
Webサイトwww.jupiterenergy.com.au