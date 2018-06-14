ｼﾞｮﾝｽﾄﾝ･ﾌﾟﾚｽ
JPR1:GR
Berlin
0.07
EUR
0.00
0.87%
更新日時 1:25 JST 2018/06/15
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.08
出来高
0
前日終値
0.07
52週レンジ
0.07 - 0.21
1年トータルリターン
-53.92%
始値
0.07
安値 - 高値 レンジ（日）
0.07 - 0.08
出来高
0
前日終値
0.07
52週レンジ
0.07 - 0.21
1年トータルリターン
-53.92%
年初来リターン
-48.33%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (GBP) (TTM)
-
時価総額 (百万 EUR)
7.221
発行済株式数 (百万)
105.878
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Communications
業種
Media
産業サブグループ
Publishing & Broadcasting
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企業概要
ジョンストン・プレス（Johnston Press PLC）は出版社。地方新聞、雑誌、定期刊行物の出版ほか、関連印刷作業サービスを手掛ける。欧州で事業を展開。
住所Orchard Brae House
30 Queensferry Road
Edinburgh, EH4 2HS
United Kingdom
電話番号44-131-311-7500
Webサイトwww.johnstonpress.co.uk