JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPPEQCE:LX
106.15
EUR
1.31
1.25%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.68 - 113.55
1年トータルリターン
6.64%
年初来リターン
-0.53%
前日終値
104.84
52週レンジ
99.68 - 113.55
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
106.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/14/2018)
775.346
設定日
06/19/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AISA OGOSHI / ROBERT LLOYD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|853.60 千
|38.27 百万
|5.50
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|4.24 百万
|31.89 百万
|4.58
|
6861:JP
キーエンス
|50.10 千
|27.70 百万
|3.98
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|142.96 千
|26.43 百万
|3.80
|
8591:JP
オリックス
|1.49 百万
|25.45 百万
|3.66
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.83 百万
|24.83 百万
|3.57
|
6988:JP
日東電工
|262.00 千
|24.22 百万
|3.48
|
CSL:AU
シー･エス･エル
|204.10 千
|21.74 百万
|3.13
|
2313:HK
申洲国際集団控股[ｼｪﾝｼﾞｮｳｲﾝﾀｰ
|2.13 百万
|18.18 百万
|2.61
|
4063:JP
信越化学工業
|166.50 千
|17.45 百万
|2.51
企業概要
JPモルガン-パシフィック･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得 を目指す。主な投資対象は、日本または太平洋地域（米国を除く）に事業拠点を置く企業と、同地域の上場企業。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel