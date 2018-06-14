JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPPEAAU:LX
24.18
USD
0.29
1.19%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.45 - 25.37
1年トータルリターン
17.38%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
24.47
52週レンジ
20.45 - 25.37
1年トータルリターン
16.19%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
24.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
822.304
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AISA OGOSHI / ROBERT LLOYD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
853.60 千 38.27 百万 5.50
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
4.24 百万 31.89 百万 4.58
6861:JP
キーエンス
50.10 千 27.70 百万 3.98
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
142.96 千 26.43 百万 3.80
8591:JP
オリックス
1.49 百万 25.45 百万 3.66
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
2.83 百万 24.83 百万 3.57
6988:JP
日東電工
262.00 千 24.22 百万 3.48
CSL:AU
シー･エス･エル
204.10 千 21.74 百万 3.13
2313:HK
申洲国際集団控股[ｼｪﾝｼﾞｮｳｲﾝﾀｰ
2.13 百万 18.18 百万 2.61
4063:JP
信越化学工業
166.50 千 17.45 百万 2.51
企業概要
JPモルガン-パシフィック･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得 を目指す。主な投資対象は、日本または太平洋地域（米国を除く）に事業拠点を置く企業と、同地域の上場企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com