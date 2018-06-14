JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ太平洋ｲﾝｶﾑﾌ

JPPBAIH:LX
12.95
HKD
0.09
0.69%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.93 - 13.92
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
13.04
52週レンジ
12.93 - 13.92
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
12.95
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
2.818
設定日
05/25/2012
直近配当額 ( 06/08/2018)
0.052
直近配当利回り（税込）
4.84%
ファンドマネージャ
JEFFREY ROSKELL / JULIE HO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
015760:KS
韓国電力公社(KEPCO)
2.33 百万 81.63 百万 3.12
1:HK
長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ
6.25 百万 79.39 百万 3.03
BBL-R:TB
バンコク銀行
13.17 百万 76.31 百万 2.91
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
4.11 百万 68.68 百万 2.62
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
2.77 百万 63.37 百万 2.42
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
6.49 百万 63.35 百万 2.42
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
43.50 百万 59.17 百万 2.26
2885:TT
元大金融控股 [ﾕｱﾝﾀ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎ
115.11 百万 51.25 百万 1.96
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
5.04 百万 50.64 百万 1.93
AMC:AU
ｱﾑｺｱ
3.62 百万 43.86 百万 1.67
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アジア太平洋インカム・ファンド（JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund）は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピ タルゲインとインカムゲインの獲得を目指す 。主にアジア太平洋地域（除日本）の企業 の銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com