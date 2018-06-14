JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ太平洋ｲﾝｶﾑﾌ
JPPBAAU:LX
22.0900
USD
0.1600
0.72%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
21.2400 - 23.3900
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-0.99%
前日終値
22.2500
52週レンジ
21.2400 - 23.3900
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
22.09
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
2.818
設定日
03/31/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JEFFREY ROSKELL / JULIE HO
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
015760:KS
韓国電力公社(KEPCO)
|2.33 百万
|81.63 百万
|3.12
|
1:HK
長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ
|6.25 百万
|79.39 百万
|3.03
|
BBL-R:TB
バンコク銀行
|13.17 百万
|76.31 百万
|2.91
|
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|4.11 百万
|68.68 百万
|2.62
|
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
|2.77 百万
|63.37 百万
|2.42
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|6.49 百万
|63.35 百万
|2.42
|
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
|43.50 百万
|59.17 百万
|2.26
|
2885:TT
元大金融控股 [ﾕｱﾝﾀ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎ
|115.11 百万
|51.25 百万
|1.96
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|5.04 百万
|50.64 百万
|1.93
|
AMC:AU
ｱﾑｺｱ
|3.62 百万
|43.86 百万
|1.67
企業概要
JPモルガン・ファンズ-アジア太平洋インカム・ファンド（JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund）は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型投資信託。長期的なキャピ タルゲインとインカムゲインの獲得を目指す 。主にアジア太平洋地域（除日本）の企業 の銘柄に投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel