企業概要

JPモルガン-パシフィック･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得 を目指す。主な投資対象は、日本または太平洋地域（米国を除く）に事業拠点を置く企業と、同地域の上場企業。