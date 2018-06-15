ｼﾞｬｯｸﾎﾟｯﾄ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
JPOTF:US
OTC US
0.12
USD
0.01
9.51%
更新日時 9:10 JST 2018/06/15
始値
0.13
安値 - 高値 レンジ（日）
0.12 - 0.13
出来高
21,015
前日終値
0.14
52週レンジ
0.12 - 0.54
始値
0.13
安値 - 高値 レンジ（日）
0.12 - 0.13
出来高
21,015
前日終値
0.14
52週レンジ
0.12 - 0.54
年初来リターン
-60.73%
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (CAD) (TTM)
-
時価総額 (百万 USD)
4.862
発行済株式数 (百万)
36.798
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Software
産業サブグループ
Application Software
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企業概要
ジャックポット・デジタル（Jackpot Digital Inc.）はゲーム・ソフトウエア会社。オンラインのマルチプレーヤー・インタラクティブ・ポーカーゲームのソフトウエアを開発・ライセンス供与する。ポーカー、カジノ、ビンゴゲームを提供。
住所570 Granville Street
Suite 300
Vancouver, BC V6C 3P1
Canada
電話番号1-604-681-0204
Webサイトwww.jackpotdigital.com