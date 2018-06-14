JPﾓﾙｶﾞﾝ-USﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPNYSTX:LX
225.64
USD
1.01
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.73 - 225.64
1年トータルリターン
48.34%
年初来リターン
23.50%
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前日終値
224.63
52週レンジ
151.73 - 225.64
1年トータルリターン
45.20%
年初来リターン
23.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
225.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
790.407
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREG TUORTO / JOSEPH WILSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
185.49 千 22.47 百万 3.50
DXC:US
DXCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
214.10 千 22.20 百万 3.45
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
116.40 千 19.27 百万 3.00
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
18.48 千 19.06 百万 2.96
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
82.90 千 18.48 百万 2.87
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
91.70 千 17.71 百万 2.75
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
106.40 千 17.46 百万 2.72
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
176.80 千 16.94 百万 2.63
NVDA:US
エヌビディア
71.90 千 16.30 百万 2.54
APH:US
アンフェノール
191.10 千 16.18 百万 2.52
企業概要
JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー･ファンド（JPMorgan Funds - US Technology Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供 を目指す。主な投資対象は、米国に事業拠点を置くテクノロジー関連企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com