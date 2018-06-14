JPﾓﾙｶﾞﾝ-USﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPNYSTX:LX
225.64
USD
1.01
0.45%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
151.73 - 225.64
1年トータルリターン
48.34%
年初来リターン
23.50%
前日終値
224.63
52週レンジ
151.73 - 225.64
1年トータルリターン
45.20%
年初来リターン
23.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Technology Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
225.64
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2018)
790.407
設定日
10/08/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
GREG TUORTO / JOSEPH WILSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.20%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CRM:US
セールスフォース･ドットコム
|185.49 千
|22.47 百万
|3.50
|
DXC:US
DXCﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
|214.10 千
|22.20 百万
|3.45
|
NOW:US
ｻｰﾋﾞｽﾅｳ
|116.40 千
|19.27 百万
|3.00
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|18.48 千
|19.06 百万
|2.96
|
ADBE:US
ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
|82.90 千
|18.48 百万
|2.87
|
PANW:US
ﾊﾟﾛｱﾙﾄﾈｯﾄﾜｰｸｽ
|91.70 千
|17.71 百万
|2.75
|
RHT:US
ﾚｯﾄﾞ･ﾊｯﾄ
|106.40 千
|17.46 百万
|2.72
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|176.80 千
|16.94 百万
|2.63
|
NVDA:US
エヌビディア
|71.90 千
|16.30 百万
|2.54
|
APH:US
アンフェノール
|191.10 千
|16.18 百万
|2.52
企業概要
JPモルガン・ファンズ-USテクノロジー･ファンド（JPMorgan Funds - US Technology Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供 を目指す。主な投資対象は、米国に事業拠点を置くテクノロジー関連企業。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel