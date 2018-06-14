UBS ETF-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF

JPNUKD:SW
SIX Swiss Ex
1,886.00
JPY
2.00
0.11%
更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
1,886.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,886.00 - 1,886.00
出来高
0
前日終値
1,884.00
52週レンジ
1,702.00 - 2,028.00
1年トータルリターン
13.95%
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始値
1,886.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,886.00 - 1,886.00
出来高
0
前日終値
1,884.00
52週レンジ
1,702.00 - 2,028.00
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1,891.853
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
127.273
設定日
10/16/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
15.3526
直近配当利回り（税込）
1.63%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
3.05%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
722.10 千 5.41 十億 4.32
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
3.72 百万 2.52 十億 2.01
6758:JP
ソニー
400.30 千 2.21 十億 1.76
9984:JP
ソフトバンクグループ
260.90 千 2.12 十億 1.70
6861:JP
キーエンス
30.82 千 2.07 十億 1.65
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
423.80 千 1.92 十億 1.54
7267:JP
本田技研工業
517.70 千 1.85 十億 1.48
9433:JP
ＫＤＤＩ
573.30 千 1.73 十億 1.38
7974:JP
任天堂
35.80 千 1.49 十億 1.19
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
7.54 百万 1.46 十億 1.17
企業概要
UBS ETF-MSCIジャパン UCITS ETF（UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf