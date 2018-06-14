UBS ETF-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
JPNUKD:SW
SIX Swiss Ex
1,886.00
JPY
2.00
0.11%
更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
1,886.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,886.00 - 1,886.00
出来高
0
前日終値
1,884.00
52週レンジ
1,702.00 - 2,028.00
1年トータルリターン
13.95%
始値
1,886.00
安値 - 高値 レンジ（日）
1,886.00 - 1,886.00
出来高
0
前日終値
1,884.00
52週レンジ
1,702.00 - 2,028.00
1年トータルリターン
13.95%
年初来リターン
-0.84%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
1,891.853
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
127.273
設定日
10/16/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/31/2018)
15.3526
直近配当利回り（税込）
1.63%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.97%
3年トータルリターン
3.05%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|722.10 千
|5.41 十億
|4.32
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.72 百万
|2.52 十億
|2.01
|
6758:JP
ソニー
|400.30 千
|2.21 十億
|1.76
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|260.90 千
|2.12 十億
|1.70
|
6861:JP
キーエンス
|30.82 千
|2.07 十億
|1.65
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|423.80 千
|1.92 十億
|1.54
|
7267:JP
本田技研工業
|517.70 千
|1.85 十億
|1.48
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|573.30 千
|1.73 十億
|1.38
|
7974:JP
任天堂
|35.80 千
|1.49 十億
|1.19
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|7.54 百万
|1.46 十億
|1.17
企業概要
UBS ETF-MSCIジャパン UCITS ETF（UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf