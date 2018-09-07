日本航空
JPNRF:US
OTC US
USD
出来高
0
前日終値
36.40
52週レンジ
33.50 - 39.35
出来高
0
前日終値
36.40
52週レンジ
33.50 - 39.35
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (JPY) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
349.029
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
2.70%
セクター
Consumer Discretionary
業種
Passenger Transportation
産業サブグループ
Airlines
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企業概要
日本航空は国内・国外で航空運送関連業を営む。主に定期および不定期航空輸送サービスや貨物の取扱いを行う。またリゾートホテル経営や旅行企画販売なども営む。
住所2-4-11 Higashishinagawa
Shinagawa-Ku, 140-8637
Japan
電話番号81-3-5460-3068
Webサイトwww.jal.com