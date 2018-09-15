UBS ETF-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF

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Cboe CXE EU
47.105
CHF
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更新日時 2018/09/15
始値
47.105
安値 - 高値 レンジ（日）
47.105 - 47.105
出来高
0
前日終値
47.105
52週レンジ
42.120 - 48.950
1年トータルリターン
13.36%
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始値
47.105
安値 - 高値 レンジ（日）
47.105 - 47.105
出来高
0
前日終値
47.105
52週レンジ
42.120 - 48.950
1年トータルリターン
13.36%
年初来リターン
3.84%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2018)
119.361
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
42.1405
直近配当利回り（税込）
1.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
715.10 千 4.79 十億 4.05
9984:JP
ソフトバンクグループ
258.50 千 2.62 十億 2.22
6758:JP
ソニー
396.40 千 2.51 十億 2.12
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
3.71 百万 2.50 十億 2.11
6861:JP
キーエンス
30.52 千 1.83 十億 1.55
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
421.10 千 1.82 十億 1.54
9433:JP
ＫＤＤＩ
554.50 千 1.65 十億 1.39
7267:JP
本田技研工業
510.30 千 1.62 十億 1.37
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
7.55 百万 1.45 十億 1.23
7974:JP
任天堂
35.50 千 1.39 十億 1.18
企業概要
UBS ETF-MSCIジャパン UCITS ETF（UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf