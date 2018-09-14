JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPNJEQB:LX
126.84
GBP
1.41
1.12%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
22.74%
年初来リターン
7.33%
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前日終値
125.43
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
7.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
126.84
資産総額 (十億 JPY) ( 09/14/2018)
527.208
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.2
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
SHOICHI MIZUSAWA / NICHOLAS WEINDLING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6861:JP
キーエンス
280.80 千 17.64 十億 5.84
9984:JP
ソフトバンクグループ
1.63 百万 16.17 十億 5.36
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
15.75 百万 12.01 十億 3.98
6098:JP
リクルートホールディングス
3.60 百万 9.99 十億 3.31
8035:JP
東京エレクトロン
480.60 千 9.49 十億 3.14
2413:JP
エムスリー
2.74 百万 9.25 十億 3.06
6367:JP
ダイキン工業
718.10 千 8.95 十億 2.97
8766:JP
東京海上ホールディングス
1.84 百万 8.93 十億 2.96
4063:JP
信越化学工業
714.40 千 8.51 十億 2.82
4751:JP
サイバーエージェント
2.27 百万 7.93 十億 2.63
企業概要
JPモルガン－ジャパン･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Japan Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は日本企業。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com