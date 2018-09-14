JPﾓﾙｶﾞﾝ-ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPNJEQB:LX
126.84
GBP
1.41
1.12%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
22.74%
年初来リターン
7.33%
前日終値
125.43
52週レンジ
103.04 - 133.36
1年トータルリターン
20.61%
年初来リターン
7.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
126.84
資産総額 (十億 JPY) ( 09/14/2018)
527.208
設定日
07/25/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.2
直近配当利回り（税込）
0.16%
ファンドマネージャ
SHOICHI MIZUSAWA / NICHOLAS WEINDLING
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
6861:JP
キーエンス
|280.80 千
|17.64 十億
|5.84
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.63 百万
|16.17 十億
|5.36
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|15.75 百万
|12.01 十億
|3.98
|
6098:JP
リクルートホールディングス
|3.60 百万
|9.99 十億
|3.31
|
8035:JP
東京エレクトロン
|480.60 千
|9.49 十億
|3.14
|
2413:JP
エムスリー
|2.74 百万
|9.25 十億
|3.06
|
6367:JP
ダイキン工業
|718.10 千
|8.95 十億
|2.97
|
8766:JP
東京海上ホールディングス
|1.84 百万
|8.93 十億
|2.96
|
4063:JP
信越化学工業
|714.40 千
|8.51 十億
|2.82
|
4751:JP
サイバーエージェント
|2.27 百万
|7.93 十億
|2.63
企業概要
JPモルガン－ジャパン･エクイティ･ファンド（JPMorgan Funds - Japan Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は日本企業。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel