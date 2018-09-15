UBS ETF-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
JPNCHA:SW
SIX Swiss Ex
44.55
CHF
0.34
0.77%
更新日時 2018/09/15
始値
44.37
安値 - 高値 レンジ（日）
44.35 - 44.55
出来高
1,368
前日終値
44.21
52週レンジ
41.96 - 49.43
1年トータルリターン
7.80%
始値
44.37
安値 - 高値 レンジ（日）
44.35 - 44.55
出来高
1,368
前日終値
44.21
52週レンジ
41.96 - 49.43
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
-2.90%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
5,067.986
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2018)
119.361
設定日
11/13/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.86%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
42.1405
直近配当利回り（税込）
1.67%
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
-5.51%
3年トータルリターン
9.30%
5年トータルリターン
6.98%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|715.10 千
|4.79 十億
|4.05
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|258.50 千
|2.62 十億
|2.22
|
6758:JP
ソニー
|396.40 千
|2.51 十億
|2.12
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.71 百万
|2.50 十億
|2.11
|
6861:JP
キーエンス
|30.52 千
|1.83 十億
|1.55
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|421.10 千
|1.82 十億
|1.54
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|554.50 千
|1.65 十億
|1.39
|
7267:JP
本田技研工業
|510.30 千
|1.62 十億
|1.37
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|7.55 百万
|1.45 十億
|1.23
|
7974:JP
任天堂
|35.50 千
|1.39 十億
|1.18
企業概要
UBS ETF-MSCIジャパン UCITS ETF（UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf