UBS ETF-MSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
JPNA:SW
SIX Swiss Ex
2,032.00
JPY
5.00
0.25%
更新日時 0:30 JST 2018/06/15
始値
2,032.00
安値 - 高値 レンジ（日）
2,032.00 - 2,032.00
出来高
0
前日終値
2,027.00
52週レンジ
1,777.00 - 2,158.00
始値
2,032.00
安値 - 高値 レンジ（日）
2,032.00 - 2,032.00
出来高
0
前日終値
2,027.00
52週レンジ
1,777.00 - 2,158.00
年初来リターン
-0.29%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
2,037.917
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
127.273
設定日
07/13/2017
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
3.94%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|722.10 千
|5.41 十億
|4.32
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|3.72 百万
|2.52 十億
|2.01
|
6758:JP
ソニー
|400.30 千
|2.21 十億
|1.76
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|260.90 千
|2.12 十億
|1.70
|
6861:JP
キーエンス
|30.82 千
|2.07 十億
|1.65
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|423.80 千
|1.92 十億
|1.54
|
7267:JP
本田技研工業
|517.70 千
|1.85 十億
|1.48
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|573.30 千
|1.73 十億
|1.38
|
7974:JP
任天堂
|35.80 千
|1.49 十億
|1.19
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|7.54 百万
|1.46 十億
|1.17
企業概要
UBS ETF-MSCIジャパン UCITS ETF（UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF）は、ルクセンブルク籍のETF（上場投資信託）。MSCIジャパンインデックスのパフォーマンスに連動する投資 成果を目指す。1回の取引による株式バスケットの日中取引が可能。
住所UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号+41-44-234-87-99
Webサイトwww.ubs.com/etf