JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ
JPMXAUS:LX
110.14
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.51 - 110.14
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.37%
前日終値
110.11
52週レンジ
107.51 - 110.14
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
110.14
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.717
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828X8:GOV
|96.70 千
|97.78 百万
|6.03
|
AL469747:COR
|7.44 百万
|65.66 百万
|4.05
|
912810RR:GOV
|41.18 千
|43.70 百万
|2.70
|
JK771361:COR
|4.00 百万
|37.10 百万
|2.29
|
AF174387:COR
|448.44 百万
|36.93 百万
|2.28
|
912810RX:GOV
|24.93 千
|25.87 百万
|1.60
|
!!02CVNB:MTG
|23.44 千
|21.57 百万
|1.33
|
JPMGARX:LX
JPMorgan Funds - Global Abso
|156.50 千
|16.20 百万
|1.00
|
AN415389:COR
|940.20 千
|15.85 百万
|0.98
|
LW554179:COR
|900.00 千
|15.79 百万
|0.97
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel