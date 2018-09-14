JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ

JPMXAUS:LX
110.14
USD
0.03
0.03%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.51 - 110.14
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.37%
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前日終値
110.11
52週レンジ
107.51 - 110.14
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
1.37%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
110.14
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
1.717
設定日
02/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NICHOLAS J GARTSIDE "NICK" / BOB MICHELE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828X8:GOV
96.70 千 97.78 百万 6.03
AL469747:COR
7.44 百万 65.66 百万 4.05
912810RR:GOV
41.18 千 43.70 百万 2.70
JK771361:COR
4.00 百万 37.10 百万 2.29
AF174387:COR
448.44 百万 36.93 百万 2.28
912810RX:GOV
24.93 千 25.87 百万 1.60
!!02CVNB:MTG
23.44 千 21.57 百万 1.33
JPMGARX:LX
JPMorgan Funds - Global Abso
156.50 千 16.20 百万 1.00
AN415389:COR
940.20 千 15.85 百万 0.98
LW554179:COR
900.00 千 15.79 百万 0.97
企業概要
JPモルガン・ファンズ‐グローバル・ストラテジック・ボンド・ファンド（JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型ファン ド。投資資産の大部分を先進国・新興国市場発行の固定利付・変動利付債券に投資する。金融デリバティブ商品を使用した直接投資を行う。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com