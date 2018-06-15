iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMin Vol日本ETF
JPMV:US
NYSE Arca
70.41
USD
0.08
0.11%
更新日時 9:04 JST 2018/06/15
始値
70.57
安値 - 高値 レンジ（日）
70.41 - 70.58
出来高
3,125
前日終値
70.33
52週レンジ
61.22 - 72.41
1年トータルリターン
11.22%
始値
70.57
安値 - 高値 レンジ（日）
70.41 - 70.58
出来高
3,125
前日終値
70.33
52週レンジ
61.22 - 72.41
1年トータルリターン
11.62%
年初来リターン
3.68%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
70.35
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
35.341
設定日
06/05/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.09%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
DIANE HSIUNG / JENNIFER HSUI
直近配当額 ( 12/19/2017)
0.463423
直近配当利回り（税込）
1.32%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
1.85%
3年トータルリターン
9.47%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2702:JP
日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|11.00 千
|559.00 千
|1.59
|
9437:JP
ＮＴＴドコモ
|20.50 千
|528.43 千
|1.51
|
9022:JP
東海旅客鉄道
|2.50 千
|525.00 千
|1.50
|
6178:JP
日本郵政
|45.00 千
|515.45 千
|1.47
|
7203:JP
トヨタ自動車
|7.50 千
|513.20 千
|1.46
|
7751:JP
キヤノン
|15.00 千
|513.14 千
|1.46
|
4661:JP
オリエンタルランド
|5.00 千
|509.55 千
|1.45
|
7201:JP
日産自動車
|50.50 千
|506.38 千
|1.44
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|286.50 千
|505.02 千
|1.44
|
7182:JP
ゆうちょ銀行
|40.00 千
|499.27 千
|1.42
企業概要
iシェアーズ・エッジMin Vol日本ETF（iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF）は、米国籍の上場投資信託。日本の株式市場全体と比較して、総合的なボラティリティが低い日本株式銘柄で構成される指数に連動する投資成果を目指す。
住所BlackRock Fund Advisors
400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号1-415-670-2000
Webサイトwww.ishares.com