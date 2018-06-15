企業概要

iシェアーズ・エッジMin Vol日本ETF（iShares Edge MSCI Min Vol Japan ETF）は、米国籍の上場投資信託。日本の株式市場全体と比較して、総合的なボラティリティが低い日本株式銘柄で構成される指数に連動する投資成果を目指す。