JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ - 米ﾄ

JPMUTCU:LX
USD
残存期間
1
Total Assets (b -) (on 09/13/2018)
31.740
設定日
11/05/2015
52週レンジ
1.00 - 1.00
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52週レンジ
1.00 - 1.00
残存期間
1
資産総額 (十億 -) ( 09/13/2018)
31.740
設定日
11/05/2015
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER M TUFTS / FRANK GUTIERREZ
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
912828S8:GOV
2.95 百万 2.95 十億 7.67
912828Q8:GOV
2.88 百万 2.88 十億 7.48
912796RX:GOV
2.25 百万 2.25 十億 5.85
912828T7:GOV
1.63 百万 1.63 十億 4.23
912796LC:GOV
1.50 百万 1.50 十億 3.90
912796MH:GOV
1.25 百万 1.25 十億 3.25
912796RK:GOV
1.00 百万 999.06 百万 2.60
912796NT:GOV
1.00 百万 997.04 百万 2.59
912796MG:GOV
750.00 千 749.70 百万 1.95
912796LB:GOV
684.00 千 683.88 百万 1.78
企業概要
JPモルガン･リクイディティ･ファンズ-米ドル建国債リクイディティ･ファンド（JPMorga n Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本と高い流動性の確保に加え、競争力のある米ドル建てトータルリターンを目指す。米国短期国債を中心に投資する。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com