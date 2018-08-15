JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ - 米ﾄ
JPMUTCU:LX
USD
残存期間
1
Total Assets (b -) (on 09/13/2018)
31.740
設定日
11/05/2015
52週レンジ
1.00 - 1.00
52週レンジ
1.00 - 1.00
残存期間
1
資産総額 (十億 -) ( 09/13/2018)
31.740
設定日
11/05/2015
ファンドマネージャ
CHRISTOPHER M TUFTS / FRANK GUTIERREZ
信託報酬額
0.16%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828S8:GOV
|2.95 百万
|2.95 十億
|7.67
|
912828Q8:GOV
|2.88 百万
|2.88 十億
|7.48
|
912796RX:GOV
|2.25 百万
|2.25 十億
|5.85
|
912828T7:GOV
|1.63 百万
|1.63 十億
|4.23
|
912796LC:GOV
|1.50 百万
|1.50 十億
|3.90
|
912796MH:GOV
|1.25 百万
|1.25 十億
|3.25
|
912796RK:GOV
|1.00 百万
|999.06 百万
|2.60
|
912796NT:GOV
|1.00 百万
|997.04 百万
|2.59
|
912796MG:GOV
|750.00 千
|749.70 百万
|1.95
|
912796LB:GOV
|684.00 千
|683.88 百万
|1.78
企業概要
JPモルガン･リクイディティ･ファンズ-米ドル建国債リクイディティ･ファンド（JPMorga n Liquidity Funds - US Dollar Treasury Liquidity Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本と高い流動性の確保に加え、競争力のある米ドル建てトータルリターンを目指す。米国短期国債を中心に投資する。
住所JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-3410-3020