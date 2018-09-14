JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-米国ｾﾚｸﾄ･ｴｸｲﾃｨ
JPMUSXA:LX
18.07
GBP
0.08
0.44%
更新日時 2018/09/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.81 - 18.29
1年トータルリターン
22.41%
年初来リターン
11.88%
前日終値
17.99
52週レンジ
14.81 - 18.29
1年トータルリターン
19.97%
年初来リターン
11.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
18.07
資産総額 (十億 USD) ( 09/14/2018)
3.224
設定日
04/01/2008
直近配当額 ( 09/05/2018)
0.01
直近配当利回り（税込）
0.06%
ファンドマネージャ
SUSAN BAO / STEVEN G LEE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|1.30 百万
|138.36 百万
|4.44
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|60.80 千
|108.06 百万
|3.46
|
AAPL:US
アップル
|552.61 千
|105.16 百万
|3.37
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|85.79 千
|104.43 百万
|3.35
|
OXY:US
ｵｷｼﾃﾞﾝﾀﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ
|1.06 百万
|88.86 百万
|2.85
|
UNH:US
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|315.24 千
|79.83 百万
|2.56
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|61.50 千
|75.47 百万
|2.42
|
PFE:US
ファイザー
|1.79 百万
|71.38 百万
|2.29
|
DWDP:US
ﾀﾞｳ･ﾃﾞｭﾎﾟﾝ
|1.02 百万
|70.48 百万
|2.26
|
NSC:US
ノーフォーク・サザン
|412.89 千
|69.78 百万
|2.24
企業概要
JPモルガン・ファンズ－米国セレクト・エクイティ・プラス・ファンド（JPMorgan Fund s - US Select Equity Plus Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型ファンド。値上がり益の獲得を目指す。米国籍企業または米国に事業拠点を持つ多国籍企業の金融派生商品、株式、株価連動債に投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel