JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ

JPMUSWA:LX
10,193.16
USD
0.55
0.01%
更新日時 2018/06/13
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/13/2018)
88.341
設定日
12/28/2016
52週レンジ
10,045.91 - 10,193.16
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前日終値
10,192.61
52週レンジ
10,045.91 - 10,193.16
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.77%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/13/2018)
88.341
設定日
12/28/2016
ファンドマネージャ
DORIS J GRILLO / JOHN H TOBIN
信託報酬額
0.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AN547463:COR
524.24 千 524.24 百万 0.60
AP416292:COR
500.00 千 500.00 百万 0.58
AP033575:COR
500.00 千 500.00 百万 0.58
AO271336:COR
500.00 千 500.00 百万 0.58
AP549936:COR
491.30 千 491.30 百万 0.57
AP891112:COR
485.00 千 485.00 百万 0.56
AO307039:COR
469.81 千 469.81 百万 0.54
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド：米ドル・リクイディティ（JPMorgan Liquidit y Funds - U.S. Dollar Liquidity Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確 保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。米ドル建ての優良なマネーマーケット銘柄に投資する。
住所
JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-3410-3020
Webサイト
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/emea/local/luxembourg/am