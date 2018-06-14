企業概要

JPモルガンファンド：米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。