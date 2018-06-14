JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝﾄﾞ: 米国ﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ

JPMUSVX:LX
29.51
USD
0.09
0.30%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.72 - 31.38
1年トータルリターン
8.85%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
29.60
52週レンジ
26.72 - 31.38
1年トータルリターン
8.57%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
29.51
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
2.463
設定日
11/24/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
3.19 百万 88.10 百万 3.28
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
1.49 百万 84.20 百万 3.13
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
862.93 千 71.78 百万 2.67
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
508.17 千 70.84 百万 2.63
PFE:US
ファイザー
1.96 百万 68.25 百万 2.54
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
671.10 千 62.30 百万 2.32
C:US
シティグループ
828.30 千 61.29 百万 2.28
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
435.18 千 49.56 百万 1.84
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
358.70 千 49.45 百万 1.84
DAL:US
デルタ航空
978.10 千 49.13 百万 1.83
企業概要
JPモルガンファンド：米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com