JPﾓﾙｶﾞﾝﾌｧﾝﾄﾞ: 米国ﾊﾞﾘｭｰﾌｧﾝﾄﾞ
JPMUSVC:LX
28.86
USD
0.09
0.31%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
26.27 - 30.76
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
-0.99%
前日終値
28.95
52週レンジ
26.27 - 30.76
1年トータルリターン
7.85%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
28.86
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
2.463
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
JONATHAN K L SIMON / CLARE HART
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|3.19 百万
|88.10 百万
|3.28
|
WFC:US
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞ
|1.49 百万
|84.20 百万
|3.13
|
XOM:US
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ
|862.93 千
|71.78 百万
|2.67
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|508.17 千
|70.84 百万
|2.63
|
PFE:US
ファイザー
|1.96 百万
|68.25 百万
|2.54
|
COF:US
ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾜﾝ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ
|671.10 千
|62.30 百万
|2.32
|
C:US
シティグループ
|828.30 千
|61.29 百万
|2.28
|
CVX:US
ｼｪﾌﾞﾛﾝ
|435.18 千
|49.56 百万
|1.84
|
PNC:US
PNCﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|358.70 千
|49.45 百万
|1.84
|
DAL:US
デルタ航空
|978.10 千
|49.13 百万
|1.83
企業概要
JPモルガンファンド：米国バリューファンドは、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主に米国企業のバリュー・スタイル・バイアスド・ポートフォリオを投資対象とする。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel