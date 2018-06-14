JPﾓﾙｶﾞﾝ-USｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ

JPMUSRC:LX
192.48
USD
0.86
0.44%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.58 - 193.34
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
193.34
52週レンジ
158.58 - 193.34
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
192.48
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.172
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DON SAN JOSE / DANIEL PERCELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
POOL:US
ﾌﾟｰﾙ
223.80 千 31.43 百万 2.60
ATR:US
アプターグループ
298.83 千 28.01 百万 2.31
PFGC:US
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾌｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
761.53 千 24.98 百万 2.06
TTC:US
ﾄﾛ
417.45 千 24.73 百万 2.04
EHC:US
ﾍﾙｽｻｳｽ
362.06 千 22.38 百万 1.85
PTEN:US
ﾊﾟﾀｰｿﾝUTIｴﾅｼﾞｰ
1.01 百万 21.56 百万 1.78
SRCI:US
SRCｴﾅｼﾞｰ
1.93 百万 21.41 百万 1.77
CCMP:US
ｶﾎﾞｯﾄ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
207.44 千 20.99 百万 1.73
CNK:US
ｼﾈﾏｰｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
533.82 千 20.92 百万 1.73
GRUB:US
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾌﾞ
205.34 千 20.40 百万 1.68
企業概要
JPモルガン・ファンズ－USスモーラー･カンパニー（JPMorgan Funds - US Smaller Companies）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型運用により、米国の法律に基づいて設立・登記された小規模企業の株式と株式関連証券に資産の67％以上を投資する。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com