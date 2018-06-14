JPﾓﾙｶﾞﾝ-USｽﾓｰﾗｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
JPMUSRC:LX
192.48
USD
0.86
0.44%
更新日時 13:59 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
158.58 - 193.34
1年トータルリターン
15.80%
年初来リターン
7.14%
前日終値
193.34
52週レンジ
158.58 - 193.34
1年トータルリターン
15.06%
年初来リターン
7.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
192.48
資産総額 (十億 USD) ( 06/14/2018)
1.172
設定日
04/12/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
DON SAN JOSE / DANIEL PERCELLA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
POOL:US
ﾌﾟｰﾙ
|223.80 千
|31.43 百万
|2.60
|
ATR:US
アプターグループ
|298.83 千
|28.01 百万
|2.31
|
PFGC:US
ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ･ﾌｰﾄﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|761.53 千
|24.98 百万
|2.06
|
TTC:US
ﾄﾛ
|417.45 千
|24.73 百万
|2.04
|
EHC:US
ﾍﾙｽｻｳｽ
|362.06 千
|22.38 百万
|1.85
|
PTEN:US
ﾊﾟﾀｰｿﾝUTIｴﾅｼﾞｰ
|1.01 百万
|21.56 百万
|1.78
|
SRCI:US
SRCｴﾅｼﾞｰ
|1.93 百万
|21.41 百万
|1.77
|
CCMP:US
ｶﾎﾞｯﾄ･ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ
|207.44 千
|20.99 百万
|1.73
|
CNK:US
ｼﾈﾏｰｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|533.82 千
|20.92 百万
|1.73
|
GRUB:US
ｸﾞﾗﾌﾞﾊﾌﾞ
|205.34 千
|20.40 百万
|1.68
企業概要
JPモルガン・ファンズ－USスモーラー･カンパニー（JPMorgan Funds - US Smaller Companies）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型運用により、米国の法律に基づいて設立・登記された小規模企業の株式と株式関連証券に資産の67％以上を投資する。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel