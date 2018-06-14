企業概要

JPモルガン・ファンズ－USスモーラー･カンパニー（JPMorgan Funds - US Smaller Companies）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。グロース型運用により、米国の法律に基づいて設立・登記された小規模企業の株式と株式関連証券に資産の67％以上を投資する。