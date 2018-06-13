JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ:米ﾄﾞﾙ
JPMUSLX:LX
14,657.17
USD
0.86
0.01%
更新日時 2018/06/13
残存期間
-
Total Assets (b -) (on 06/13/2018)
88.341
設定日
12/19/1997
52週レンジ
14,425.08 - 14,657.17
前日終値
14,656.31
52週レンジ
14,425.08 - 14,657.17
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
0.83%
残存期間
-
資産総額 (十億 -) ( 06/13/2018)
88.341
設定日
12/19/1997
ファンドマネージャ
DORIS J GRILLO / JOHN H TOBIN
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AN547463:COR
|524.24 千
|524.24 百万
|0.60
|
AP416292:COR
|500.00 千
|500.00 百万
|0.58
|
AP033575:COR
|500.00 千
|500.00 百万
|0.58
|
AO271336:COR
|500.00 千
|500.00 百万
|0.58
|
AP549936:COR
|491.30 千
|491.30 百万
|0.57
|
AP891112:COR
|485.00 千
|485.00 百万
|0.56
|
AO307039:COR
|469.81 千
|469.81 百万
|0.54
企業概要
JPモルガン・リクイディティ・ファンド：米ドル・リクイディティ（JPMorgan Liquidit y Funds - U.S. Dollar Liquidity Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。投資元本の確 保と高い流動性を持つ競争力のあるレベルのトータルリターンを目指す。米ドル建ての優良なマネーマーケット銘柄に投資する。
住所JPMorgan Liquidity Funds/Luxembourg
European Bank & Business Centre
6 route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-3410-3020