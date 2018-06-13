JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型

JPMSCIP:LX
95.05
USD
0.42
0.44%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.84 - 101.15
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前日終値
95.47
52週レンジ
93.84 - 101.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
95.05
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.953
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AMIT MEHTA / AUSTIN FOREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
CLS:SJ
ｸﾘｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.88 百万 49.34 百万 2.30
002032:C2
6.28 百万 48.43 百万 2.26
EPAM:US
EPAMｼｽﾃﾑｽﾞ
421.87 千 48.24 百万 2.25
5347:TT
世界先進積体電路 [ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ]
21.20 百万 43.28 百万 2.02
ASR:US
ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
232.44 千 41.79 百万 1.95
JOBS:US
５１ジョブ
495.20 千 40.87 百万 1.91
SPP:SJ
ｽﾊﾟｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2.36 百万 39.92 百万 1.86
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
4.00 百万 37.43 百万 1.75
AVI:SJ
AVI
3.92 百万 35.82 百万 1.67
KIMBERA:MM
ｷﾝﾊﾞﾘｰｸﾗｰｸ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
19.71 百万 35.61 百万 1.66
企業概要
JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型株（JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を、新興国市場の小型株に投 資。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com