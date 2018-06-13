JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場小型
JPMSCIP:LX
95.05
USD
0.42
0.44%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.84 - 101.15
前日終値
95.47
52週レンジ
93.84 - 101.15
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
95.05
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.953
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
AMIT MEHTA / AUSTIN FOREY
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
CLS:SJ
ｸﾘｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.88 百万
|49.34 百万
|2.30
|
002032:C2
|6.28 百万
|48.43 百万
|2.26
|
EPAM:US
EPAMｼｽﾃﾑｽﾞ
|421.87 千
|48.24 百万
|2.25
|
5347:TT
世界先進積体電路 [ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ]
|21.20 百万
|43.28 百万
|2.02
|
ASR:US
ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
|232.44 千
|41.79 百万
|1.95
|
JOBS:US
５１ジョブ
|495.20 千
|40.87 百万
|1.91
|
SPP:SJ
ｽﾊﾟｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|2.36 百万
|39.92 百万
|1.86
|
LREN3:BZ
ロジャス･レナー
|4.00 百万
|37.43 百万
|1.75
|
AVI:SJ
AVI
|3.92 百万
|35.82 百万
|1.67
|
KIMBERA:MM
ｷﾝﾊﾞﾘｰｸﾗｰｸ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
|19.71 百万
|35.61 百万
|1.66
企業概要
JPモルガン・ファンズ-新興国市場小型株（JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの提供を目指す。現金および現金同等物を除く総資産の67%以上を、新興国市場の小型株に投 資。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel