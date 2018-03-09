JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場自国
JPMEMCA:LX
1,002.84
CZK
3.86
0.39%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
998.51 - 1,012.52
前日終値
998.98
52週レンジ
998.51 - 1,012.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,002.84
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.837
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
EI840463:COR
|128.53 千
|125.18 百万
|5.55
|
EJ303610:COR
|6.21 百万
|111.25 百万
|4.93
|
EJ824390:COR
|1.20 十億
|101.09 百万
|4.48
|
EC547862:COR
|310.04 千
|93.81 百万
|4.16
|
EG081093:COR
|21.39 百万
|91.71 百万
|4.06
|
EK016988:COR
|214.36 千
|63.07 百万
|2.79
|
EI804735:COR
|11.10 百万
|61.55 百万
|2.73
|
EI424084:COR
|1.53 百万
|49.02 百万
|2.17
|
JK564289:COR
|189.31 千
|47.60 百万
|2.11
|
AH005057:COR
|162.34 千
|47.39 百万
|2.10
企業概要
JPMモルガン-新興国自国通貨建て債券（JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興国の債券市場を上 回る投資成果を目指す。総資産（現金および現金同等物を除く）を、新興国市場の政府、機関、企業が発行する固定・変動利付債に投資する。
住所JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel