JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-新興国市場自国

JPMEMCA:LX
1,002.84
CZK
3.86
0.39%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
998.51 - 1,012.52
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前日終値
998.98
52週レンジ
998.51 - 1,012.52
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
1,002.84
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.837
設定日
02/16/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PIERRE-YVES BAREAU / DIDIER LAMBERT
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
EI840463:COR
128.53 千 125.18 百万 5.55
EJ303610:COR
6.21 百万 111.25 百万 4.93
EJ824390:COR
1.20 十億 101.09 百万 4.48
EC547862:COR
310.04 千 93.81 百万 4.16
EG081093:COR
21.39 百万 91.71 百万 4.06
EK016988:COR
214.36 千 63.07 百万 2.79
EI804735:COR
11.10 百万 61.55 百万 2.73
EI424084:COR
1.53 百万 49.02 百万 2.17
JK564289:COR
189.31 千 47.60 百万 2.11
AH005057:COR
162.34 千 47.39 百万 2.10
企業概要
JPMモルガン-新興国自国通貨建て債券（JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。新興国の債券市場を上 回る投資成果を目指す。総資産（現金および現金同等物を除く）を、新興国市場の政府、機関、企業が発行する固定・変動利付債に投資する。
住所
JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com