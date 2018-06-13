JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ

JPMEETE:LX
106.73
EUR
0.31
0.29%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.63 - 108.89
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前日終値
106.42
52週レンジ
99.63 - 108.89
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
106.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
793.417
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN MACKLOW-SMITH / RICHARD WEBB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
208.71 千 13.99 百万 3.04
ALV:GR
アリアンツ
69.43 千 13.84 百万 3.01
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
272.46 千 13.60 百万 2.96
BAS:GR
BASF
138.19 千 12.94 百万 2.81
INGA:NA
ＩＮＧグループ
790.77 千 12.54 百万 2.73
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
144.09 千 11.71 百万 2.55
JPELXII:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ･ﾘ
11.06 百万 11.06 百万 2.40
SAP:GR
ＳＡＰ
99.05 千 9.67 百万 2.10
ML:FP
ﾐｼｭﾗﾝ
69.45 千 8.63 百万 1.88
CS:FP
ｱｸｻ
320.52 千 8.31 百万 1.81
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ユーロランド・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10％を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com