企業概要

JPモルガン・ファンズ－ユーロランド・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10％を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。