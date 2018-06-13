JPﾓﾙｶﾞﾝ-ﾕｰﾛﾗﾝﾄﾞ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ
JPMEETE:LX
106.73
EUR
0.31
0.29%
更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.63 - 108.89
前日終値
106.42
52週レンジ
99.63 - 108.89
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
106.73
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
793.417
設定日
02/09/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
STEPHEN MACKLOW-SMITH / RICHARD WEBB
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BNP:FP
ＢＮＰパリバ
|208.71 千
|13.99 百万
|3.04
|
ALV:GR
アリアンツ
|69.43 千
|13.84 百万
|3.01
|
UNA:NA
ﾕﾆﾘｰﾊﾞ
|272.46 千
|13.60 百万
|2.96
|
BAS:GR
BASF
|138.19 千
|12.94 百万
|2.81
|
INGA:NA
ＩＮＧグループ
|790.77 千
|12.54 百万
|2.73
|
SAN:FP
ｻﾉﾌｨ
|144.09 千
|11.71 百万
|2.55
|
JPELXII:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ･ﾘ
|11.06 百万
|11.06 百万
|2.40
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|99.05 千
|9.67 百万
|2.10
|
ML:FP
ﾐｼｭﾗﾝ
|69.45 千
|8.63 百万
|1.88
|
CS:FP
ｱｸｻ
|320.52 千
|8.31 百万
|1.81
企業概要
JPモルガン・ファンズ－ユーロランド・エクイティ・ファンド（JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund）はルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な値上がり 益の獲得を目指す。主な投資対象は、ユーロ圏に加盟している、もしくは加盟する可能性のある国の企業。資産の10％を上限として他の大陸欧州諸国の企業に投資することがあ る。
住所JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel