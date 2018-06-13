JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ

JPGI2UH:LX
101.64
USD
0.26
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更新日時 2018/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.89 - 101.64
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前日終値
101.38
52週レンジ
97.89 - 101.64
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
101.64
資産総額 (十億 EUR) ( 06/13/2018)
1.816
設定日
02/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NATALIA BUCCI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AO967913:COR
6.03 百万 48.36 百万 2.89
JPELXII:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ･ﾘ
41.46 百万 41.46 百万 2.48
AM849668:COR
34.11 千 36.51 百万 2.18
EK750571:COR
29.60 千 33.00 百万 1.97
AF142103:COR
3.69 百万 32.78 百万 1.96
AM851003:COR
3.83 百万 32.28 百万 1.93
AM840950:COR
38.34 千 31.71 百万 1.90
AN743976:COR
32.94 千 31.70 百万 1.90
AF122231:COR
28.00 千 31.11 百万 1.86
AP726638:COR
34.57 千 30.80 百万 1.84
企業概要
JPモルガン・ファンズ－グローバル・コンバーティブルズ・ファンド（JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所
JPMorgan Funds SICAV
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-34-10-101 Tel
Webサイト
www.jpmorganassetmanagement.com