JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ
JPGCDUH:LX
100.38
USD
0.28
0.28%
更新日時 2018/03/09
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.88 - 100.38
前日終値
100.10
52週レンジ
97.88 - 100.38
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
100.38
資産総額 (十億 EUR) ( 03/09/2018)
1.806
設定日
02/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
NATALIA BUCCI / ROBIN DUNMALL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AO967913:COR
|6.03 百万
|48.36 百万
|2.89
|
JPELXII:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾕｰﾛ･ﾘ
|41.46 百万
|41.46 百万
|2.48
|
AM849668:COR
|34.11 千
|36.51 百万
|2.18
|
EK750571:COR
|29.60 千
|33.00 百万
|1.97
|
AF142103:COR
|3.69 百万
|32.78 百万
|1.96
|
AM851003:COR
|3.83 百万
|32.28 百万
|1.93
|
AM840950:COR
|38.34 千
|31.71 百万
|1.90
|
AN743976:COR
|32.94 千
|31.70 百万
|1.90
|
AF122231:COR
|28.00 千
|31.11 百万
|1.86
|
AP726638:COR
|34.57 千
|30.80 百万
|1.84
企業概要
JPモルガン・ファンズ－グローバル・コンバーティブルズ・ファンド（JPMorgan Funds - JPM Global Convertibles Fund）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。 トータルリターンの追求を目的とする。世界各地の転換社債とワラント債からなる多様なポートフォリオを中心に投資。限定普通債や株式も保有する場合がある。
住所JPMorgan Asset Management (Europe)
European Bank & Business Centre
6, route de Treves
L-2633 Senningerberg
Luxembourg
電話番号352-34-10-101 Tel